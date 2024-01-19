У картатому пальті та з улюбленою сумкою: перший вихід королеви Камілли після канікул

Вчора, Її Величність відвідала Абердінську художню галерею. Це її перший захід у новому році.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

До Абердіна королева Камілла прибула в картатому пальті Roy Allen, взута у високі замшеві чоботи Russell & Bromley на підборах, а в руках у неї була сумка DeMellier (така ж є в гардеробі герцогині Сассекської Меган).

Королева зробила денний макіяж та укладання, але погода видалася вітряною, тому зачіска Камілли трохи зіпсувалася. На грудях у неї була пришпилена брошка. До речі, у такому самому образі Камілла 2019 року відвідувала Кемптонські перегони.

Королева Камілла на Кептонських перегонах / Фото: Getty Images

У галереї королева Камілла відкрила новий "Безпечний простір", допомагаючи давати рекомендації людям, якщо вони підозрюють, що хтось зазнає домашнього насильства. Королева вже давно висловлює підтримку жертвам домашнього насильства та сексуального насильства, це є ключовим пріоритетом громадської діяльності Її Величності.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Вихід Камілли став першим публічним виступом від того часу, як у палаці повідомили новини про здоров'я її чоловіка короля Чарльза. У середу Букінгемський палац повідомив, що король Чарльз вирушить на операцію і поділився подробицями.

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