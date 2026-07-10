ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
222
Час на прочитання
1 хв

У картатому сарафані та окулярах від сонця: принцеса Кейт приїхала на матч із поло підтримати чоловіка Вільяма

Принцеса Уельська приїхала повболівати за свого чоловіка принца Вільяма на щорічному благодійному матчі з поло.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Принцеса Уельська

Принцеса Уельська / © Getty Images

Кейт приєдналася до свого чоловіка сьогодні вдень, щоб насолодитися грою в поло в пекучу спеку, стоячи на трибунах і спостерігаючи за його участю у щорічному благодійному матчі.

Принцеса Уельська Кейт та Майк Рейнольдс / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт та Майк Рейнольдс / © Getty Images

Одягнена за погодою в чорно-білий сарафан на бретельках і темні сонцезахисні окуляри, Кетрін прибула разом з ад'ютантом Вільяма, Майком Рейнольдсом. Принцеса одягла кілька браслетів на зап'ястя, розпустила волосся, зробивши легке недбале укладання, а в неї на пальці виблискувала заручальна каблучка.

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Цього року принц Вільям бере участь у Королівському благодійному кубку з поло DMMI, який проходить у поло-клубі Guards Polo Club у Віндзорі та проводиться вже вп'ятнадцяте. Очікується, що загальна сума зібраних коштів перевищить 15 мільйонів фунтів стерлінгів, які будуть спрямовані на благодійні цілі, близькі Вільяму та Кетрін.

Принц Вільям та принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принц Вільям та принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

На гру також приїхав кузен Вільяма- Пітер Філліпс та його дружина Гаррієт.

Гаррієт і Пітер Філліпси / © Getty Images

Гаррієт і Пітер Філліпси / © Getty Images

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
222
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie