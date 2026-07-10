У картатому сарафані та окулярах від сонця: принцеса Кейт приїхала на матч із поло підтримати чоловіка Вільяма

Принцеса Уельська / © Getty Images

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Кейт приєдналася до свого чоловіка сьогодні вдень, щоб насолодитися грою в поло в пекучу спеку, стоячи на трибунах і спостерігаючи за його участю у щорічному благодійному матчі.

Принцеса Уельська Кейт та Майк Рейнольдс / © Getty Images

Одягнена за погодою в чорно-білий сарафан на бретельках і темні сонцезахисні окуляри, Кетрін прибула разом з ад'ютантом Вільяма, Майком Рейнольдсом. Принцеса одягла кілька браслетів на зап'ястя, розпустила волосся, зробивши легке недбале укладання, а в неї на пальці виблискувала заручальна каблучка.

Принцеса Уельська / © Getty Images

Цього року принц Вільям бере участь у Королівському благодійному кубку з поло DMMI, який проходить у поло-клубі Guards Polo Club у Віндзорі та проводиться вже вп'ятнадцяте. Очікується, що загальна сума зібраних коштів перевищить 15 мільйонів фунтів стерлінгів, які будуть спрямовані на благодійні цілі, близькі Вільяму та Кетрін.

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Принц Вільям та принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

На гру також приїхав кузен Вільяма- Пітер Філліпс та його дружина Гаррієт.

Гаррієт і Пітер Філліпси / © Getty Images

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