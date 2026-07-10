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У картатому сарафані та окулярах від сонця: принцеса Кейт приїхала на матч із поло підтримати чоловіка Вільяма
Принцеса Уельська приїхала повболівати за свого чоловіка принца Вільяма на щорічному благодійному матчі з поло.
Кейт приєдналася до свого чоловіка сьогодні вдень, щоб насолодитися грою в поло в пекучу спеку, стоячи на трибунах і спостерігаючи за його участю у щорічному благодійному матчі.
Одягнена за погодою в чорно-білий сарафан на бретельках і темні сонцезахисні окуляри, Кетрін прибула разом з ад'ютантом Вільяма, Майком Рейнольдсом. Принцеса одягла кілька браслетів на зап'ястя, розпустила волосся, зробивши легке недбале укладання, а в неї на пальці виблискувала заручальна каблучка.
Цього року принц Вільям бере участь у Королівському благодійному кубку з поло DMMI, який проходить у поло-клубі Guards Polo Club у Віндзорі та проводиться вже вп'ятнадцяте. Очікується, що загальна сума зібраних коштів перевищить 15 мільйонів фунтів стерлінгів, які будуть спрямовані на благодійні цілі, близькі Вільяму та Кетрін.
На гру також приїхав кузен Вільяма- Пітер Філліпс та його дружина Гаррієт.