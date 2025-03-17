У картатому штанному костюмі: стильну королеву Мері тепло вітала публіка на заході

Королева Мері повернулася до роботи після нещодавно перенесеної хвороби.
Минулого тижня данській королівській особі довелося скасувати кілька заходів через інфекцію, про що повідомили у палаці.
"Її Величність королева, як і багато інших в цей час, захворіла і тому, на жаль, не зможе взяти участь у церемонії нагородження Асоціації серця", — йшлося у заяві королівського палацу Данії раніше.
На щастя, Мері швидко одужала і вже сьогодні з'явилася на публіці. Дружина короля Фредеріка X відвідала школу Pilehaveskolen і взяла участь у шкільному загоні під час візиту до комуни Валленсбек.
Королева приїхала в чорній водолазці, вовняному картатому штанному костюмі з поясом на талії і в замшевих чоботях на підборах. У неї було красиво укладене волосся хвилями та макіяж на обличчі, у вухах золоті сережки-кільця, а манікюр виконаний у світлому відтінку.
Нагадаємо, нещодавно ми зібрали схожі образи королеви Мері та принцеси Кейт.
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