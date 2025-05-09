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У картатому тренчкоті та штанях-сопілках: стильна королева Летиція приїхала на ярмарку
Королева Летиція відвідала сьогодні постійний книжковий ярмарок Cuesta de Moyano з нагоди святкування його століття в Мадриді.
Її Величність одягла чорно-білий картатий тренчкот від бренду Mirto, який носила з прямими чорними штанами-сопілками середньої посадки, чорним джемпером та тонким поясом. В руках у Летиції була сумка іспанського бренду Uterqüe і взула вона пару чорних туфель у стилі Мері Джейн від Sézane з лакованої шкіри та на невисоких стійких підборах.
Королева розпустила волосся, зробила денний макіяж, одягла сережки-пусети та каблучку на палець від бренду Coreterno.
А днями королева Летиція приїжджала до Панами, де зустрілася зі своєю дочкою принцесою Леонор, яка перебуває у морському круїзі вже п’ятий місяць. Теплу зустріч матері та доньки зазнімкували фотографи.