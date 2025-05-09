У картатому тренчкоті та штанях-сопілках: стильна королева Летиція приїхала на ярмарку

Королева Летиція / © Getty Images

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Її Величність одягла чорно-білий картатий тренчкот від бренду Mirto, який носила з прямими чорними штанами-сопілками середньої посадки, чорним джемпером та тонким поясом. В руках у Летиції була сумка іспанського бренду Uterqüe і взула вона пару чорних туфель у стилі Мері Джейн від Sézane з лакованої шкіри та на невисоких стійких підборах.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева розпустила волосся, зробила денний макіяж, одягла сережки-пусети та каблучку на палець від бренду Coreterno.

Королева Летиція / © Getty Images

А днями королева Летиція приїжджала до Панами, де зустрілася зі своєю дочкою принцесою Леонор, яка перебуває у морському круїзі вже п’ятий місяць. Теплу зустріч матері та доньки зазнімкували фотографи.

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