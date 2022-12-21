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У картатому вбранні і з брошкою у вигляді ялинки: японська принцеса Такамадо відвідала фотовиставку

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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У картатому вбранні і з брошкою у вигляді ялинки: японська принцеса Такамадо відвідала фотовиставку

Принцеса Такамадо / Фото: Getty Images

Принцеса Японії ретельно продумала свій аутфіт для відвідання культурного заходу.

Принцеса Такамадо (Хісако) - є членкинею японської імператорської сім'ї як вдова Норіхіто, принца Такамадо.

Її Величність відвідала фотовиставку для преси, яка відбулася у штабквартирі універмагу Ніхонбасі Міцукосі у Токіо.

Для свого виходу принцеса обрала стриманий аутфіт. На ній був темний картатий костюм, який складався з жакету і без коміра і спідниці до колін, а також водолазка гранатового відтінку.

Принцеса Такамадо / © Getty Images
Принцеса Такамадо / Фото: Getty Images

Вбрання Такамадо доповнила шкіряними туфлями шоколадного кольору.

Значну увагу принцеса приділила аксесуарам. У руках вона тримала коричнево-бежевий клатч з бантом і замшеві рукавички.

Принцеса Такамадо / © Getty Images
Принцеса Такамадо / Фото: Getty Images

До жакету Хісако прикріпила брошку у вигляді ялинки із різнокольоровим камінням, у вухах були сережки-квіти, а на пальці – каблучки. На обличчя принцеса одягла захисну маску.

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Дата публікації
Перегляди
343
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