У картатому вбранні і з червоними сережками: принцеса Како відвідала мистецьку виставку

Принцеса Како відвідала виставку "POKEMON × KOGEI Грайливі зустрічі покемонів і японського ремесла", яка відбулася у Токіо.

Для культурного виходу принцеса обрала вбрання, яке складалося з чорної сукні міді і літнього чорно-білого картатого пальта А-силуету з таким самим поясом. У цьому луку Како мала гарний і стрункий вигляд.

Принцеса Како / Фото: Getty Images

Аутфіт вона доповнила чорними туфлями на стійких підборах і шкіряним чорним клатчем. У неї була скромна зачіска, легкий макіяж і червоні сережки у вухах.

Нагадаємо, принцеса Како на новорічному заході з'явилася у блакитній закритій сукні по фігурі з квітковим орнаментом.

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