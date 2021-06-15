У картатому вбранні і з перлинними сережками: стильна Юлія Тимошенко прийшла на ефір

60-річна лідерка партії "Батьківщина" обрала для свого образу костюм з принтом "клітинка".
Сьогодні, 15 червня, Юлія Тимошенко продемонструвала цікавий стильний аутфіт. На ефір однієї з політичних програм нардепка прийшла у світлому картатому вбранні, яке складалося із сукні довжини міді приталеного крою та жакету із оздоблювальним стібком та темними ґудзиками.
На талії був пояс із такої самої тканини. Костюм Юлія Володимирівна скомбінувала із бежевими туфлями на платформі та високих шпильках.
Незмінною залишилася лише елегантна зачіска пані Тимошенко із пучком-мушлею, прикореневим об'ємом та випущеними спереду пасмами. У вухах у політикині були перлинні сережки, а на обличчі оптичні окуляри у коричневій оправі.
У цьому ж образі Тимошенко виступила сьогодні у Верховній Раді.
А вчора народна депутатка продемонструвала білосніжний ансамбль. На ній був жакет із золотими ґудзиками та сукня-футляр.
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