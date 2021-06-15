У картатому вбранні і з перлинними сережками: стильна Юлія Тимошенко прийшла на ефір

60-річна лідерка партії "Батьківщина" обрала для свого образу костюм з принтом "клітинка".

Сьогодні, 15 червня, Юлія Тимошенко продемонструвала цікавий стильний аутфіт. На ефір однієї з політичних програм нардепка прийшла у світлому картатому вбранні, яке складалося із сукні довжини міді приталеного крою та жакету із оздоблювальним стібком та темними ґудзиками.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

На талії був пояс із такої самої тканини. Костюм Юлія Володимирівна скомбінувала із бежевими туфлями на платформі та високих шпильках.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Незмінною залишилася лише елегантна зачіска пані Тимошенко із пучком-мушлею, прикореневим об'ємом та випущеними спереду пасмами. У вухах у політикині були перлинні сережки, а на обличчі оптичні окуляри у коричневій оправі.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

У цьому ж образі Тимошенко виступила сьогодні у Верховній Раді.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

А вчора народна депутатка продемонструвала білосніжний ансамбль. На ній був жакет із золотими ґудзиками та сукня-футляр.

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Зачіски Юлії Тимошенко (34 фото)

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