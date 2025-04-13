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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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29
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У картатому вбранні рожевого відтінку: імператриця Масако у ніжному образі з’явилася на відкритті виставки

Японська імператриця продемонструвала на заході ніжний аутфіт.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Імператор Нарухіто та імператриця Масако

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Associated Press

Імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако відвідали церемонію відкриття всесвітньої виставки Osaka Expo 2025 в Осаці.

Для такої події імператриця обрала ніжний жіночний образ. На ній був рожевий картатий костюм із білою облямівкою і білий топ. Аутфіт масако доповнила блідо-рожевим капелюхом із рожевою картатою вставкою.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Associated Press

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Associated Press

Її Величність зробила ніжний макіяж, волосся зібрала під капелюх і доповнила лук елегантними перлинним прикрасами.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Associated Press

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Associated Press

Імператор Нарухіто був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку і світло-рожеву краватку з принтом, яка мала гармонійний вигляд із образом дружини.

Нагадаємо, імператриця Масако у чорній сукні-футлярі і чорному жакеті з білим коміром побувала на вулканічному острові.

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