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У картатому вбранні рожевого відтінку: імператриця Масако у ніжному образі з’явилася на відкритті виставки
Японська імператриця продемонструвала на заході ніжний аутфіт.
Імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако відвідали церемонію відкриття всесвітньої виставки Osaka Expo 2025 в Осаці.
Для такої події імператриця обрала ніжний жіночний образ. На ній був рожевий картатий костюм із білою облямівкою і білий топ. Аутфіт масако доповнила блідо-рожевим капелюхом із рожевою картатою вставкою.
Її Величність зробила ніжний макіяж, волосся зібрала під капелюх і доповнила лук елегантними перлинним прикрасами.
Імператор Нарухіто був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку і світло-рожеву краватку з принтом, яка мала гармонійний вигляд із образом дружини.
Нагадаємо, імператриця Масако у чорній сукні-футлярі і чорному жакеті з білим коміром побувала на вулканічному острові.