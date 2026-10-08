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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У картатому вбранні з акцентом на талії: принцеса Како відвідала ярмарок зелені

Японська принцеса обрала для заходу елегантний образ.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Принцеса Како

Принцеса Како / © Getty Images

Японська принцеса Како відвідала парк Сонобе в Нантані, префектура Кіото, під час національного ярмарку зелені. Вона оглянула рослини і поспілкувалася з учасниками заходу, усміхаючись їм.

Для цієї події Како обрала довгу сукню-халат у дрібну чорно-білу клітинку, яку поєднала з чорною підсукнею. Талію принцеса підкреслила тонким чорним ремінцем із прямокутною металевою пряжкою.

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Образ вона доповнила невеликими золотистими сережками з підвісками і каблучками. Волосся Како зібрала у низький хвіст, залишивши біля обличчя чубчик. У макіяжі зробила акцент на очах і нанесла на губи помаду насиченого ягідного відтінку.

Нагадаємо, принцеса Како приїхала на церемонію відкриття національних змагань із кінного спорту у ніжно-блакитній сукні міді з короткими рукавами.

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