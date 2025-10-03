У картатому жакеті і лакованих туфлях: прессекретарка Трампа в осінньому образі вийшла до журналістів

Керолайн Левітт / © Associated Press

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт поспілкувалася з журналістами у Вашингтоні.

До преси вона вийшла у діловому осінньому образі. На ній був білий топ і картатий двобортний жакет із золотими ґудзиками, у якому поєдналися коричневий, темно-бежевий і білий кольори.

Керолайн Левітт / © Associated Press

Верх Керолайн скомбінувала з чорними штанями вільного крою зі стрілками і з лакованими бежевими туфлями з ремінцями, прикрашеними камінням.

Керолайн Левітт / © Associated Press

Левітт зробила укладання з локонами і боковим проділом, ніжний макіяж і завершила лук елегантними золотими сережками.