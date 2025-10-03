- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 50
- Час на прочитання
- 1 хв
У картатому жакеті і лакованих туфлях: прессекретарка Трампа в осінньому образі вийшла до журналістів
Керолайн Левітт має чудове відчуття стилю.
Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт поспілкувалася з журналістами у Вашингтоні.
До преси вона вийшла у діловому осінньому образі. На ній був білий топ і картатий двобортний жакет із золотими ґудзиками, у якому поєдналися коричневий, темно-бежевий і білий кольори.
Верх Керолайн скомбінувала з чорними штанями вільного крою зі стрілками і з лакованими бежевими туфлями з ремінцями, прикрашеними камінням.
Левітт зробила укладання з локонами і боковим проділом, ніжний макіяж і завершила лук елегантними золотими сережками.