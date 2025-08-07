У картатому жакеті і з брошкою-квіткою: Олена Зеленська побувала у Центрі україністики в Японії

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Реклама

Олена Зеленська у межах свого робочого візиту до Японії зустрілася з ректором Університету Кобе Гакуїн професором Нобухіко Бішю.

Вона подякувала японському вишу за те, що тут минулоріч відкрили Центр україністики імені Тадаші Мацуґучі — це перший в Індо-Тихоокеанському регіоні дослідний центр, присвячений Україні. Центр вже встиг стати потужним осередком вивчення української мови, культури, історії та літератури.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

«Сьогодні разом із ректором університету зробили ще один крок до вивчення України в регіоні — цей заклад першим у Японії приєднується до Глобальної коаліції українських студій», — зазначила перша леді.

Реклама

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Там Зеленська з’явилася у картатому жакеті приталеного силуету, без коміра та ґудзиків, який поєднала з широкими чорними штанями. Вбрання вона доповнила чорними гостроносими туфлями.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Перша леді зібрала волосся у низький пучок, випустивши спереду пасма і зробила макіяж із акцентом на очах. Вуха вона прикрасила золотими сережками, а до жакету прикріпила нову цікаву золоту брошку у вигляді квітки.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у гарній вишиванці «білим по білому» відвідала виставку EXPO 2025 у місті Осака.