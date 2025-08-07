- Дата публікації
-
Категорія
Суспільство
- Кількість переглядів
- 190
- Час на прочитання
- 1 хв
У картатому жакеті і з брошкою-квіткою: Олена Зеленська побувала у Центрі україністики в Японії
Перша леді України перебуває з офіційним візитом у Японії.
Олена Зеленська у межах свого робочого візиту до Японії зустрілася з ректором Університету Кобе Гакуїн професором Нобухіко Бішю.
Вона подякувала японському вишу за те, що тут минулоріч відкрили Центр україністики імені Тадаші Мацуґучі — це перший в Індо-Тихоокеанському регіоні дослідний центр, присвячений Україні. Центр вже встиг стати потужним осередком вивчення української мови, культури, історії та літератури.
«Сьогодні разом із ректором університету зробили ще один крок до вивчення України в регіоні — цей заклад першим у Японії приєднується до Глобальної коаліції українських студій», — зазначила перша леді.
Там Зеленська з’явилася у картатому жакеті приталеного силуету, без коміра та ґудзиків, який поєднала з широкими чорними штанями. Вбрання вона доповнила чорними гостроносими туфлями.
Перша леді зібрала волосся у низький пучок, випустивши спереду пасма і зробила макіяж із акцентом на очах. Вуха вона прикрасила золотими сережками, а до жакету прикріпила нову цікаву золоту брошку у вигляді квітки.
