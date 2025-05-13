У картатому жакеті і з делікатною прикрасою: Бріжит Макрон на заході у Міністерстві культури

Бріжит Макрон / © Getty Images

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Бріжит Макрон взяла участь у церемонії презентації архівів французької акторки і співачки Лін Рено, яка відбулася у Міністерстві культури у Парижі.

На заході перша леді з’явилася у картатому жакеті приталеного силуету, білому топі і чорних штанях, які були розкльошені донизу. Вбрання вона доповнила чорними ботильйонами на грубій підошві.

Бріжит Макрон / © Getty Images

У Бріжит було акуратне укладання, улюблений макіяж смокі-айс і ніжний молочний манікюр. Шию вона прикрасила делікатним намистом, а на руках були каблучки з камінням.

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Нагадаємо, Бріжит Макрон на заході у центрі Парижа постала в образі від Louis Vuitton.