- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 28
- Час на прочитання
- 1 хв
У картатому жакеті і з хусткою у стилі жабо: прем’єр-міністерка Японії на діловій зустрічі
Санае Такаїті продемонструвала на зустрічі новий аутфіт.
Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїті продемонструвала на діловій зустрічі у своєму офісі новий образ.
Політикиня з’явилася там у картатому однобортному жакеті і чорній сукні на затин. Шию Санае прикрасила хусткою з геометричним принтом, яку зав’язала у стилі жабо.
Аутфіт прем’єрка доповнила чорними шкіряними туфлями на стійких підборах. Вона зробила акуратне укладання, макіяж із коричневою помадою і завершила лук сережками з діамантами та срібним годинником.
Нагадаємо, Санае Такаїті на зустріч із подружжям Макронів одягла костюм кольору індиго, який складався з сукні-футляра і жакета приталеного силуету на один ґудзик.