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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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70
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1 хв

У картатому жакеті і з немовлям у слінгу: друга леді США відвідала захід у Білому домі

Уша Венс взяла з собою на захід тримісячного сина.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Уша Венс

Уша Венс / © Associated Press

Уша Венс разом із чоловіком, віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, відвідала захід, присвячений жіночому здоров’ю, у Рожевому саду Білого дому у Вашингтоні. Із собою подружжя взяло тримісячного сина Алека Ніла.

Уша Венс / © Associated Press

Уша Венс / © Associated Press

Для події друга леді обрала сірий жакет у клітинку з кишенями з клапанами та чорні штани. У неї було рівне укладання і макіяж з рожево-коричневою помадою. Вуха Венс прикрасила діамантовими сережками-цвяшками.

Уша Венс / © Associated Press

Уша Венс / © Associated Press

Під час заходу Уша тримала сина в темному слінгу-переносці на грудях і підтримувала його руками.

Уша Венс / © Associated Press

Уша Венс / © Associated Press

Нагадаємо, Уша Венс через два місяці після пологів у кобальтовій сукні продемонструвала струнку фігуру.

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