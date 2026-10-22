- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 70
- Час на прочитання
- 1 хв
У картатому жакеті і з немовлям у слінгу: друга леді США відвідала захід у Білому домі
Уша Венс взяла з собою на захід тримісячного сина.
Уша Венс разом із чоловіком, віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, відвідала захід, присвячений жіночому здоров’ю, у Рожевому саду Білого дому у Вашингтоні. Із собою подружжя взяло тримісячного сина Алека Ніла.
Для події друга леді обрала сірий жакет у клітинку з кишенями з клапанами та чорні штани. У неї було рівне укладання і макіяж з рожево-коричневою помадою. Вуха Венс прикрасила діамантовими сережками-цвяшками.
Під час заходу Уша тримала сина в темному слінгу-переносці на грудях і підтримувала його руками.
Нагадаємо, Уша Венс через два місяці після пологів у кобальтовій сукні продемонструвала струнку фігуру.