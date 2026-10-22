У картатому жакеті і з немовлям у слінгу: друга леді США відвідала захід у Білому домі

Уша Венс / © Associated Press

Реклама

Уша Венс разом із чоловіком, віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, відвідала захід, присвячений жіночому здоров’ю, у Рожевому саду Білого дому у Вашингтоні. Із собою подружжя взяло тримісячного сина Алека Ніла.

Уша Венс / © Associated Press

Для події друга леді обрала сірий жакет у клітинку з кишенями з клапанами та чорні штани. У неї було рівне укладання і макіяж з рожево-коричневою помадою. Вуха Венс прикрасила діамантовими сережками-цвяшками.

Реклама

Уша Венс / © Associated Press

Під час заходу Уша тримала сина в темному слінгу-переносці на грудях і підтримувала його руками.

Реклама

Уша Венс / © Associated Press

Нагадаємо, Уша Венс через два місяці після пологів у кобальтовій сукні продемонструвала струнку фігуру.

Новини партнерів