У картатому жакеті і з сережками-цвяшками: прессекретарка Трампа взяла участь у круглому столі
Керолайн Левітт обрала для свого образу класичні кольори.
Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт взяла участь у круглому столі, на якому виступив Дональд Трамп. Захід відбувся у державній їдальні Білого дому.
Там Керолайн постала у твідовому чорно-білому картатому жакеті і білій водолазці в рубчик. Вона зробила укладання з м’якими локонами, макіяж із рожевими рум’янами, чорними стрілками і прозорим блиском на губах. У вухах у прессекретарки були діамантові сережки-цвяшки, а на руці — срібні браслет і каблучка.
Нагадаємо, Керолайн Левітт вийшла до журналістів у діловому картатому вбранні в осінніх кольорах.