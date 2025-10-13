ТСН у соціальних мережах

Суспільство
47
1 хв

У картатому жакеті і з сережками-цвяшками: прессекретарка Трампа взяла участь у круглому столі

Керолайн Левітт обрала для свого образу класичні кольори.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Керолайн Левітт

Керолайн Левітт / © Associated Press

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт взяла участь у круглому столі, на якому виступив Дональд Трамп. Захід відбувся у державній їдальні Білого дому.

Керолайн Левітт / © Associated Press

Керолайн Левітт / © Associated Press

Там Керолайн постала у твідовому чорно-білому картатому жакеті і білій водолазці в рубчик. Вона зробила укладання з м’якими локонами, макіяж із рожевими рум’янами, чорними стрілками і прозорим блиском на губах. У вухах у прессекретарки були діамантові сережки-цвяшки, а на руці — срібні браслет і каблучка.

Керолайн Левітт / © Associated Press

Керолайн Левітт / © Associated Press

Нагадаємо, Керолайн Левітт вийшла до журналістів у діловому картатому вбранні в осінніх кольорах.

