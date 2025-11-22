- Дата публікації
У картатому жакеті і з золотими сережками-кулями: Олена Зеленська на навчальному тренінгу
Фундація першої леді провела навчання команд нового проєкту.
Команда Фундації Олени Зеленської спільно з Фондом «Голоси дітей» провела навчальний тренінг для команд, які запускатимуть перші молодіжні простори «12–21» у громадах. Перша леді також була присутня на заході. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала світлини звідти.
Дружина президента у дописі пояснила, що ці молодіжні простори — це безбар’єрні осередки для підлітків і молоді, що поєднують дозвілля, довірливе спілкування, підтримку у форматі «рівний — рівному» та професійну психосоціальну допомогу.
«Була рада зустрітися з командами, які одразу після спеціального навчання розпочнуть роботу з молоддю в просторах. Переконана, що в кожному із цих просторів юні відвідувачі відчуватимуть всебічну підтримку та матимуть усі можливості для розвитку й самореалізації», — зазначила Олена.
На заході Зеленська з’явилася у діловому образі. На ній був картатий жакет без коміра і з прихованими ґудзиками, який вона поєднала з чорними штанами. Перша леді зробила зачіску з боковим проділом і локонами, ніжний макіяж і прикрасила вуха золотими сережками-кулями.
