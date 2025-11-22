ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
123
Час на прочитання
1 хв

У картатому жакеті і з золотими сережками-кулями: Олена Зеленська на навчальному тренінгу

Фундація першої леді провела навчання команд нового проєкту.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Команда Фундації Олени Зеленської спільно з Фондом «Голоси дітей» провела навчальний тренінг для команд, які запускатимуть перші молодіжні простори «12–21» у громадах. Перша леді також була присутня на заході. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала світлини звідти.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Дружина президента у дописі пояснила, що ці молодіжні простори — це безбар’єрні осередки для підлітків і молоді, що поєднують дозвілля, довірливе спілкування, підтримку у форматі «рівний — рівному» та професійну психосоціальну допомогу.

«Була рада зустрітися з командами, які одразу після спеціального навчання розпочнуть роботу з молоддю в просторах. Переконана, що в кожному із цих просторів юні відвідувачі відчуватимуть всебічну підтримку та матимуть усі можливості для розвитку й самореалізації», — зазначила Олена.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

На заході Зеленська з’явилася у діловому образі. На ній був картатий жакет без коміра і з прихованими ґудзиками, який вона поєднала з чорними штанами. Перша леді зробила зачіску з боковим проділом і локонами, ніжний макіяж і прикрасила вуха золотими сережками-кулями.

Нагадаємо, Володимир та Олена Зеленські сьогодні, 22 листопада, вшанували пам’ять жертв голодоморів в Україні.

Дата публікації
Кількість переглядів
123
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie