- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 226
- Час на прочитання
- 1 хв
У картатому жакеті і замшевих туфлях: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні приїхала до Німеччини
Джорджа Мелоні продемонструвала новий діловий образ.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні прибула до Берліна, щоб взяти участь у ділових переговорах.
Там вона з’явилася у картатому жакеті, білому светрі і штанях-кльош кольору слонової кістки. Вбрання вона доповнила темно-бежевими замшевими туфлями.
Волосся політикиня зібрала у хвіст, випустивши спереду пасма, зробила макіяж із рожевою помадою і завершила лук браслетами, годинником і каблучками.
