Суспільство
226
1 хв

У картатому жакеті і замшевих туфлях: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні приїхала до Німеччини

Джорджа Мелоні продемонструвала новий діловий образ.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні прибула до Берліна, щоб взяти участь у ділових переговорах.

Там вона з’явилася у картатому жакеті, білому светрі і штанях-кльош кольору слонової кістки. Вбрання вона доповнила темно-бежевими замшевими туфлями.

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Джорджа Мелоні / © Getty Images

Волосся політикиня зібрала у хвіст, випустивши спереду пасма, зробила макіяж із рожевою помадою і завершила лук браслетами, годинником і каблучками.

Нагадаємо, Джорджу Мелоні сфотографували з 2-метровим президентом Мозамбіку. Фото вийшло кумедним.

