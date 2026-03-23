У картатому жакеті, сукні-футлярі і компресійній рукавичці: прем’єр-міністерку Японії сфотографували у парламенті
Санае Такаїті обрала для роботи гарний образ та одна деталь у ньому занепокоїла користувачів Мережі.
Фотографи зазнімкували прем’єр-міністерку Японії Санае Такаїті під час пленарного засідання Палати радників парламенту в Токіо, коли вона відповідала на запитання колег.
Цього дня політикиня з’явилася в елегантному аутфіті. На ній була чорна сукня-футляр, зверху якої вона одягла картатий чорно-білий жакет із чорно-білими ґудзиками та косими накладними кишенями. Та користувачів Мережі занепокоїла компресійна рукавичка на руці прем’єрки.
Лук Такаїті доповнила акуратним укладанням, макіяжем із ягідною помадою, перлинними сережками-пусетами, перлинним намистом і чорними туфлями на стійких підборах.
Нагадаємо, Санае Такаїті на зустрічі з Трампом постала в елегантному жакеті перлинного кольору приталеного силуету.