У картатому жакеті та червоній спідниці: королева Маргрете II отримала премію

Королева Маргрете II / © Данська королівська родина/Instagram

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Королева Данії Маргрете повернулася до виконання королівських обов’язків після госпіталізації на початку цього місяця.

85-річна королівська особа отримала премію Данського біблійного товариства 2025 року в четвер і була зазнімкована під час отримання нагороди у Садовій залі замку Фреденсборг.

Колишня монархиня, яка зреклася престолу в січні 2024 року, передавши престол своєму синові, королю Фредеріку, була удостоєна цієї честі «за багаторічну відданість вірі, церковному життю та поширенню Біблії», йдеться в повідомленні данської королівської родини в Instagram.

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На церемонію Маргрете II прибула в блузі, картатому рожевому блейзеру, червоній спідниці довжини міді і взута в шкіряні туфлі без підборів. В руках королеви була тростина. Також вона одягла золоті сережки-кліпси, прикріпила золоту брошку на блейзер і нафарбувала губи яскраво-червоною помадою.

Королева Маргрете II / © Данська королівська родина/Instagram

«Премія Біблійного товариства була заснована 2007 року і присуджується людині, яка відзначена за особливі зусилля щодо популяризації Біблії в суспільстві», — йдеться у повідомленні палацу. «Премія складається, крім іншого, з оформленого в рамку оригінального журналу раннього данського видання Біблії».

© Данська королівська родина/Instagram

Це була перша публічна поява колишньої данської монархіні відтоді, як 8 травня вона була госпіталізована в Rigshospitalet в Копенгагені як запобіжний засіб після застуди. Королева Маргрете скасувала кілька запланованих заходів, але була виписана лише за два дні.

Королева Маргрете II / © Данська королівська родина/Instagram