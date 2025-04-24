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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
69
Час на прочитання
1 хв

У картатому жакеті та в улюблених окулярах: принцеса Анна прилетіла з візитом до Туреччини

Принцеса Анна вирушила у поїздку до Туреччини.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Анна

Принцеса Анна / © Getty Images

Її королівська Високість взяла участь у пам’ятній церемонії, що відбулася в Меморіалі мучеників на півострові Галліполі на честь 110-ї річниці Галліполійської кампанії, за участю представників Туреччини та багатьох інших країн у Чанаккалі.

Принцеса Анна приїхала в темному подовженому картатому жакеті, який поєднувала з чорними класичними штанями зі стрілками, строкатою хусткою на шиї, синіми рукавичками і чорними черевиками на підборах. Вона зібрала волосся в улюблену зачіску «вулик», одягла перлинні сережки, брошку прикріпила до жакета, а в руці тримала невелику шкіряну сумку.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

Також принцеса Анна носила улюблені сонцезахисні окуляри Adidas, які носить вже 20 років. Раніше, нагадаємо, ми зібрали для вас добірку фотографій королівської принцеси у цих окулярах.

Принцесса Анна и Зара Тиндолл / © Associated Press

© Associated Press

Принцесса Анна и Зара Тиндолл_2 / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна и Марк Филлипс / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна_2 / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна_1 / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна_2 / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна_1 / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна_1 / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна_2 / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Анна_1 / © Getty Images

© Getty Images

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