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У картатому жакеті та в улюблених окулярах: принцеса Анна прилетіла з візитом до Туреччини
Принцеса Анна вирушила у поїздку до Туреччини.
Її королівська Високість взяла участь у пам’ятній церемонії, що відбулася в Меморіалі мучеників на півострові Галліполі на честь 110-ї річниці Галліполійської кампанії, за участю представників Туреччини та багатьох інших країн у Чанаккалі.
Принцеса Анна приїхала в темному подовженому картатому жакеті, який поєднувала з чорними класичними штанями зі стрілками, строкатою хусткою на шиї, синіми рукавичками і чорними черевиками на підборах. Вона зібрала волосся в улюблену зачіску «вулик», одягла перлинні сережки, брошку прикріпила до жакета, а в руці тримала невелику шкіряну сумку.
Також принцеса Анна носила улюблені сонцезахисні окуляри Adidas, які носить вже 20 років. Раніше, нагадаємо, ми зібрали для вас добірку фотографій королівської принцеси у цих окулярах.