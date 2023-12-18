У картатому жакеті і черевиках на грубій підошві: Олена Зеленська відвідала навчальні заклади на Львівщині

Олена Зеленська у межах своєї робочої поїздки на Львівщину відвідала кілька навчальних закладів області, у яких вже втілена реформа шкільного харчування.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді також взяла участь у робочій нараді з обговорення реалізації Стратегії реформи шкільного харчування у Львівській області й тиражування її успішних кейсів у громадах.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Це дуже непросто – проводити модернізацію під час боротьби за виживання. Знаю це за багатьма проєктами, якими опікуюся. Але ми не маємо на зміни іншого часу. Ми живемо тут і зараз, а наші діти й поготів: це їхнє єдине й неповторне дитинство.

Тому реформа шкільного харчування, мета якої – дати кожній дитині якісну, корисну та смачну їжу, а також прищепити здорові харчові звички на все життя, триває просто зараз. Під час оборони країни. Бо це теж оборона – наших наступних поколінь", – зазначила Олена.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там перша леді постала у діловому бежево-чорному картатому жакеті, чорному рельєфному светрі, чорних штанях та черевиках на грубій підошві.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Свій лук Зеленська доповнила укладанням із боковим проділом, ніжним макіяжем і золотистими сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у смугастому костюмі і з хусткою-паше відвідала Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти.

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