У картатому жакеті і карамельній спідниці: Олена Зеленська у кінотеатрі

Перша леді України подивилася документальну стрічку про домашнє насильство.

Олена Зеленська відвідала прем’єру документального фільму про домашнє насильство - "Розірви коло". Авторкою ідеї виступила Маша Єфросиніна, режисеркою - Єлизавета Сміт.

В Instagram перша леді опублікувала знімки із заходу.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

"Це непросте кіно. Насамперед тому, що не ігрове. Героїні – реальні українські жінки, які розповідають свої справжні історії. І вони – болючіші за художні. Бо не кожен актор досягне тієї правдивості, з якою люди свідчать самі. Це дуже-дуже сміливий вчинок – знятися в такому фільмі. Розповісти не тільки про те, як став жертвою, а й як упіймав на жорстокості себе і припинив це.

Для кожної глядачки – і глядача! – це послання: "Я змогла розірвати коло насилля – зможеш і ти".

І тут ще одна важлива думка, на яку наштовхує стрічка: хоч би якою сильною була людина, їй потрібна підтримка оточення, суспільства, держави", - написала під світлинами Олена.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Вона подякувала всім причетним до створення стрічки.

"Всім, у кого схожа ситуація, важливо знати: ви не самотні. Ви не повинні бути жертвою. І ніхто інший не повинен. Насильство – це не норма. Страх можна подолати. Разом – точно зможемо", - додала дружина президента.

До кінотеатру пані Зеленська обрала стильний образ. Вона поєднала картатий жакет, чорну водолазку і карамельну спідницю міді. Вбрання Олена скомбінувала із кремовими чоботами на шпильках.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Вона зробила собі укладання з боковим проділом, ніжний макіяж, одягла чорну маску на обличчя і прикрасила вуха золотими сережками. Бордовий манікюр завершив аутфіт першої леді.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

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