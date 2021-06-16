У картатому жакеті і на високих шпильках: 81-річна спікерка Палати представників США на пресконференції

Ненсі Пелосі завжди виходить у світ в ефектних вбраннях.

Вчора, 15 червня, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі виступила на пресконференції на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні, присвяченій законопроєкту про права голосу.

Пелосі, яка славиться своїм чудовим почуттям стилю, обрала цього разу діловий штанний костюм. Він складався з темно-синього жакета у клітинку і синіх прямих штанів.

Ненсі Пелосі / Associated Press

Вбрання політикиня поєднала з білим топом і замшевими синіми туфлями на високих шпильках.

Ненсі Пелосі / Associated Press

На шиї у неї було велике перлове намисто, у вухах — перлинні сережки, а на очах — сонцезахисні окуляри. До жакету вона прикріпила значок у вигляді американського прапора.

Ненсі Пелосі / Associated Press

Ненсі зробила акуратне укладання і макіяж з коричневою помадою.

Ненсі Пелосі / Associated Press

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Яскраві образи Ненсі Пелосі (15 фото)

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