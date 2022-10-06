У картатому жакеті і сережках-півниках: Олена Зеленська відвідала школу у Варшаві

Олена Зеленська у межах свого візиту до Польщі відвідала український навчальний заклад – школу "Материнка" імені Дмитра Павличка у Варшаві. У школі навчаються за програмою МОН, тож учні мають змогу отримувати українські освітні документи.

Світлини зі школи дружина президента опублікувала в Instagram.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Тисяча українських дітей у цій школі спокійно вчаться у світлих класах. Радісно вибігають на перерву – їхні уроки перериває лише дзвінок, не сирена. Тисяча українських дітей тут мають друзів, ігри, перші закоханості – нормальне дитинство…

Звісно ж, у лютому розмірене життя школи змінилося. Вона прихистила українських учителів – понад 60 педагогів знайшли тут роботу. У закладі почали незапланований набір учнів. Зараз батьки зі спокійним серцем зранку проводжають їх на уроки: діти в безпеці, до того ж навчаються рідною мовою.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

У Дмитра Павличка, на честь якого названа школа, є вірш, що його, певно, багато хто з нас пам’ятає з дитинства. Називається він "Де найкраще місце на землі" і закінчується рядками: "Всі народи рівні. А земля там найкраща, де вродився ти!" Дуже хочу, щоб наші діти повернулися додому, де на них чекатимуть рідні школи – такі ж безпечні", - написала у дописі Олена.

До школи вона прийшла у скромному аутфіті. На ній була сіро-бежева водолазка, картатий жакет і чорні прямі вкорочені штани.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вбрання перша леді доповнила чорними черевиками. Волосся вона акуратно уклала, зробила ніжний макіяж і прикрасила вуха цікавими сережками у вигляді півників від українського бренду GUNIA Project.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, у схожих сережках-півниках раніше ми бачили Тіну Кароль.

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