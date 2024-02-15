У картатому жакеті і штанях-палацо: прессекретарка Байдена пригостила журналістів цукерками на брифінгу

Карін Жан-П’єр продовжує експериментувати з кольорами у своїх луках.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні. Там вона продемонструвала новий діловий аутфіт.

Карін була одягнена у картатий жакет із накладними кишенями і таким самим поясом, блузку лавандового кольору з пікантним декольте і темно-бежеві штани-палацо. Вбрання вона поєднала зі своїми улюбленими оксамитовими бежевими туфлями з ремінцями і на шпильках.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Об'ємні кучері, макіяж із персиковими тінями, перлинні сережки-пусети, срібний браслет і годинник мідного відтінку завершили лук прессекретарки.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Перед початком брифінгу Жан-П’єр пригостила журналістів цукерками з нагоди Дня святого Валентина.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр прийшла на роботу у новій червоній сукні.

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