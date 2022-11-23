У картатому жакеті і спідниці кольору кемел: Олена Зеленська на діловій зустрічі

Олена Зеленська зустрілася з директором Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Гансом Клюге. Вони обговорили перебіг створення в Україні Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, яку ініціювала перша леді.

Світлини із зустрічі Олена опублікувала в Instagram.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Щоб психологічна допомога стала такою ж звичною та доступною, як і звичайна медична, і допомогла українцям загоїти психологічні рани війни, продовжуємо створювати свою, унікальну систему охорони психічного здоров’я.

На цьому шляху маємо рухатися відповідно до найкращих світових стандартів. А допомагає нам це робити ВООЗ @who, надаючи експертизу та всіляко підтримуючи", - написала дружина президента у дописі.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вона додала, що це бюро очолює лікар Ганс Клюге, який має 25-річний досвід роботи на трьох континентах.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"І це рух у двох напрямках. Як каже пан Клюге, унікальний досвід України потрібен світові й обов’язково вплине на всю міжнародну систему охорони здоров’я", - додала Зеленська.

На зустрічі Олена постала у діловому картатому жакеті, темній водолазці в рубчик і спідниці кольору кемел.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Волосся перша леді заплела ззаду в колосок і зробила макіяж із акцентом на очах. У вухах у неї були золотисті сережки у вигляді півників.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Зеленська у жалобному образі взяла участь у пам'ятній церемонії з нагоди Дня Гідності і Свободи.

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