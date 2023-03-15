У картатому жакеті і з новою брошкою у вигляді пташки: Олена Зеленська під час онлайн-зустрічі

Перша леді України у відеоформаті взяла участь у розмові зі своєю польською колегою.

Олена Зеленська поговорила через відеозв'язок із першою леді Польщі Агатою Корнгаузер-Дудою. Вона подякувала їй постійну допомогу Україні.

"Я вражена тим, як швидко ви реагуєте на запити української сторони й надаєте відповідну допомогу. Я з теплотою згадую нашу зустріч восени 2022 року у Варшаві та спільний сніданок, під час якого ми обговорили низку ініціатив. І от через шість місяців вони реалізовані", – сказала Олена.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська запропонувала колезі реалізувати можливі спільні освітні програми: 1. Навчання українських психологів і психіатрів на базі клініки психіатрії, бойового стресу та психотравматології Військово-медичного інституту (Польща). 2. Навчання в галузі реабілітації поранених для українського медичного персоналу на базі реабілітаційної клініки Військово-медичного інституту.

"Для України також цікавий досвід Польщі в реалізації проекту "Безпечна школа", який сьогодні надзвичайно актуальний для української системи освіти. Зокрема, створення спеціально обладнаних інтерактивних класів у закладах середньої освіти за моделлю польських класів Ognik, де школярі вивчають правила пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту", – сказала перша леді України.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Під час відеозв'язку Зеленська постала у діловому образі. На ній був сірий картатий жакет і блузка молочного відтінку. До лацкану жакета перша леді прикріпила срібну брошку у вигляді пташки з камінням на крилах.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена зробила акуратну зачіску, зібрану ззаду, легкий макіяж і прикрасила вуха лаконічними срібними сережками.

Нагадаємо, Олена Зеленська під час міжнародного форуму Forbes 30/50 в Абу-Дабі продемонструвала гарний аутфіт із цікавою золотою брошкою.

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