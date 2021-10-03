У картатому жакеті і з осіннім манікюром: Марина Порошенко відвідала "Мистецький Арсенал"

Марина Порошенко обрала для свого виходу образ, схожий на лук, в якому раніше ми бачили Олену Зеленську.

Днями Марина Порошенко побувала на фестивалі для юних митців і дослідників "НеOсвітній Арсенал" у "Мистецькому Арсеналі". Звідти експерша леді опублікувала в Instagram знімки.

Марина Порошенко / Instagram Марини Порошенко

Марина Порошенко / Instagram Марини Порошенко

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""Різні разом" – навколо цієї ідеї цьогоріч об’єдналися 50 музеїв, студій та гуртків. Усіх їх зібрав фестиваль "НеОсвітній Арсенал" – унікальний майданчик, де через гру і позитивні емоції діти вивчають серйозні речі про науку, історію, мистецтво і технології.

Ініціатива #РізніРазом покликана м’яко навчити дітей взаємодіяти між собою, приймаючи відмінності одне одного", - написала вона під світлинами.

Марина Порошенко / Instagram Марини Порошенко

Пані Порошенко продемонструвала там діловий образ. Вона скомбінувала чорний топ, чорні штани-кльош та приталений чорно-білий жакет у клітинку з накладними клапанами.

Марина Порошенко / Instagram Марини Порошенко

Марина Порошенко / Instagram Марини Порошенко

Волосся Марина Анатоліївна зібрала ззаду в хвіст, зробила макіяж з акцентом на очах і одягла на обличчя захисну маску.

Марина Порошенко / Instagram Марини Порошенко

Свій аутфіт вона доповнила трендовим осіннім манікюром, виконаним різними кольорами у кавово-бежевих відтінках.

Марина Порошенко / Instagram Марини Порошенко

До речі, до цього у Порошенко був ніжний манікюр у колір національного прапора - блакитно-жовтий.

Марина Порошенко / Instagram Марини Порошенко

Нагадаємо, раніше фестиваль "НеOсвітній Арсенал" відвідала перша леді України – Олена Зеленська. Там вона з'явилася у схожому, як у пані Порошенко, образі. На ній була чорна водолазка, чорні штани і картатий жакет у пісковому відтінку. Лук вона доповнила чорною сумкою-багетом.

Олена Зеленська / president

Олена Зеленська / president

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