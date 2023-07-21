У картатому жакеті і з сережками-дугами: новий вихід Олени Зеленської

Олена Зеленська взяла участь у робочій зустрічі на тему "Реалізація реформи шкільного харчування" під головуванням міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка. Знімки із заходу вона опублікувала в Instagram.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Кожен шкільний урок зараз – це в буквальному сенсі відвойоване майбутнє. Не лише для учнів – для кожного з нас, усієї країни. За місяць і десять днів наші діти й педагоги повернуться в класи. Маємо забезпечити їм усе необхідне, щоб за щоденного воєнного стресу вони не мусили думати ще й про те, де взяти сили та енергію для навчання", – зауважила перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська зазначила, що вже сформували команду проєктного офісу реформи і затвердили шкільне меню на осінь.

"Ніхто у світі ще не проводив таку реформу в умовах війни. Нам випало стати першими. Тому так важливо не просто діяти, а взаємодіяти. Українці навчилися взаємодії як ніхто у світі – саме з її допомогою весь цей час ми перемагаємо у протистоянні з нападником.

І наша реформа – не лише про їжу. Вона ще й про спільні дії та взаємодопомогу. Бо йдеться не просто про шкільні обіди та калорії. Готуємо не їжу, а майбутнє. Наших дітей і своє", – розповіла Зеленська.

На зустрічі перша леді постала у чорному картатому жакеті і білій блузці. Олена зробила акуратне укладання з боковим проділом, ніжний макіяж і прикрасила вуха срібними сережками-дугами.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, минулого разу Олена Зеленська продемонструвала стильний образ у чорному комбінезоні від українського бренду Arket зі штанями-кльош.

Читайте також: