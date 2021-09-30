У картатому жакеті і з сумкою-багетом: стильний вихід Олени Зеленської

У картатому жакеті і з сумкою-багетом: стильний вихід Олени Зеленської

Перша леді України доповнила свій аутфіт трендовим аксесуаром.

Олена Зеленська відвідала у "Мистецькому Арсеналі" фестиваль для юних митців і дослідників "NEOсвітній Арсенал". Він триватиме до 3 жовтня. Тема заходу – "Різні разом". Фестиваль присвячений обговоренню співіснування різностей та інклюзії у найширшому розумінні. Усі дискусії відбуваються через гру, творчість і практики неформальної освіти.

Перша леді з'явилася там у стильному образі. На ній була чорна водолазка, картатий жакет у пісковому відтінку, чорні широкі штани та чорні туфлі.

Олена Зеленська / president

Свій лук Олена доповнила трендовою замшевою сумкою-багетом, яка висіла на плечі.

Олена Зеленська / president

Волосся пані Зеленської було укладене у стильні локони, а на обличчя вона одягла чорну маску. У вухах були золотисті сережки. Гігієнічний манікюр завершив аутфіт дружини президента.

Олена Зеленська / president

Нагадаємо, Олена на зустріч із пресою прийшла у чорному жакеті, чорних штанях-кльош та чорній сорочці у цікавий жовтий принт, схожий на забарвлення саламандри.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Читайте также: У білому костюмі з елегантним акцентом: Олена Зеленська на Українському жіночому конгресі

Стильні образи Олени Зеленської (21 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання