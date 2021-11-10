У картатому жакеті та чорній водолазці: діловий аутфіт віцепрезидентки США

Камала Гарріс любить носити на роботу стримані та строгі луки.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс приїхала до Парижа. Там вона відвідала Інститут Пастера, де зустрілася з американськими та французькими вченими, які працюють над підготовкою до COVID-19 у всьому світі. Гарріс упевнена, що наукові обміни між США та Францією допоможуть вирішити глобальні проблеми та покласти край пандемії.

Камала Гарріс / Associated Press

Камала, як завжди, підібрала для себе строгий діловий образ. Вона поєднала сірий картатий жакет, чорну водолазку та чорні штани.

Волосся політикиня розпустила, зробила макіяж з акцентом на очах і вдягла на обличчя чорну маску.

Камала Гарріс / Associated Press

Раніше Гарріс прийшла на виступ президента США Джо Байдена у Білому домі у штанному костюмі темного відтінку. Під жакетом на політикині був чорний топ. Аутфіт вона звершила чорними туфлями на шпильках і чорним намистом з такими самими сережками.

Камала Гарріс / Associated Press

Камала Гарріс / Associated Press

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