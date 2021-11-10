У картатому жакеті та чорній водолазці: діловий аутфіт віцепрезидентки США

Камала Гарріс любить носити на роботу стримані та строгі луки.
Віцепрезидентка США Камала Гарріс приїхала до Парижа. Там вона відвідала Інститут Пастера, де зустрілася з американськими та французькими вченими, які працюють над підготовкою до COVID-19 у всьому світі. Гарріс упевнена, що наукові обміни між США та Францією допоможуть вирішити глобальні проблеми та покласти край пандемії.
Камала, як завжди, підібрала для себе строгий діловий образ. Вона поєднала сірий картатий жакет, чорну водолазку та чорні штани.
Волосся політикиня розпустила, зробила макіяж з акцентом на очах і вдягла на обличчя чорну маску.
Раніше Гарріс прийшла на виступ президента США Джо Байдена у Білому домі у штанному костюмі темного відтінку. Під жакетом на політикині був чорний топ. Аутфіт вона звершила чорними туфлями на шпильках і чорним намистом з такими самими сережками.
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