У картатому жакеті та спідниці: як стильна королева Єлизавета II прилітала до Лос-Анджелесу

Саме цього дня, 27 лютого 1983 року, Її Величність королева Єлизавета II прилетіла зі своїм чоловіком принцом Філіпом, герцогом Единбурзьким до Лос-Анджелеса.

На фото Єлизавета II махає публіці, яка прийшла її привітати, виходячи з одного з президентських літаків в аеропорту Лонг-Біч після короткого перельоту з Палм-Спрінгс. Тоді монархиня здійснила дводенний візит до Лос-Анджелеса, який включав виступ у мерії і святкову вечерю в студії Twentieth Century Fox.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Одягнена того дня Єлизавета була в короткий картатий жакет і спідницю до колін, взута в чорні шкіряні туфлі на підборах, у руках вона несла пальто та маленьку чорну сумку. Також вона була в береті, із перлинними сережками у вухах, перлинним кольє на шиї та з двома брошами, прикріпленими до її коміра.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому королева Єлизавета II користувалася лише прозорими парасольками.

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