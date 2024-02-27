У картатому жакеті та спідниці: як стильна королева Єлизавета II прилітала до Лос-Анджелесу

Сьогодні згадуємо поїздку королеви Єлизавети II до Каліфорнії 1983 року.
Саме цього дня, 27 лютого 1983 року, Її Величність королева Єлизавета II прилетіла зі своїм чоловіком принцом Філіпом, герцогом Единбурзьким до Лос-Анджелеса.
На фото Єлизавета II махає публіці, яка прийшла її привітати, виходячи з одного з президентських літаків в аеропорту Лонг-Біч після короткого перельоту з Палм-Спрінгс. Тоді монархиня здійснила дводенний візит до Лос-Анджелеса, який включав виступ у мерії і святкову вечерю в студії Twentieth Century Fox.
Одягнена того дня Єлизавета була в короткий картатий жакет і спідницю до колін, взута в чорні шкіряні туфлі на підборах, у руках вона несла пальто та маленьку чорну сумку. Також вона була в береті, із перлинними сережками у вухах, перлинним кольє на шиї та з двома брошами, прикріпленими до її коміра.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому королева Єлизавета II користувалася лише прозорими парасольками.
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