У картатому жакеті та з червоним клатчем: як принцеса Діана їздила до Токіо

Фото було зроблено у день народження її чоловіка – принца Чарльза – 14 листопада 1990 року.

Того дня принцеса Уельська перебувала на екскурсії автомобільним заводом в Токіо. Вона була серед високопоставлених осіб, які були присутні на коронації імператора Акіхіто.

На цьому знімку принцеса Діана одягнена червоний картатий жакет і тримає під пахвою червоний лакований клатч. У вухах у принцеси великі золоті сережки, а на зап'ясті золотий годинник. Вона мило усміхається під час бесіди із трьома співробітниками автозаводу, на який приїхала.

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показували, як Діана у сукні з відкритими плечима і в особливому кольє виблискувала на прийомі в Токіо разом із принцом Чарльзом. Подружжя того року приїжджало на коронацію японського імператора Акіхіто.

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Associated Press

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