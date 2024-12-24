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У картатому жакеті та з червоною хусткою: королева Соня приїхала на зустріч у яскравому аутфіті

У картатому жакеті та з червоною хусткою: королева Соня приїхала на зустріч у яскравому аутфіті

Королева Соня / Фото: Getty Images

Королева Норвегії Соня днями відвідала лікарню Норвезької Армії Порятунку Gatehospitalet в Осло.

87-річна дружина короля Гаральда V і мати спадкового принца Гокона прибула на зустріч в елегантному картатому жакеті під яким була чорна блузка і в чорних штанях, а поверх жакета накинула об'ємну червону хустку. Через плече у королеви висіла невелика сумка, а взута вона була в чорні черевики на підборах.

Королева Соня / © Getty Images
Королева Соня / Фото: Getty Images

Королева Соня доповнила свій образ лаконічними золотими сережками з червоним камінням і таким самим намистом на шиї. Зробила гарне укладання та макіяж.

Королева Соня / © Getty Images
Королева Соня / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що днями норвезькі монархи поділилися святковим фото, яке зробили на тлі ялинки.

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