У картатому жакеті та з червоною хусткою: королева Соня приїхала на зустріч у яскравому аутфіті

Королева Норвегії Соня днями відвідала лікарню Норвезької Армії Порятунку Gatehospitalet в Осло.
87-річна дружина короля Гаральда V і мати спадкового принца Гокона прибула на зустріч в елегантному картатому жакеті під яким була чорна блузка і в чорних штанях, а поверх жакета накинула об'ємну червону хустку. Через плече у королеви висіла невелика сумка, а взута вона була в чорні черевики на підборах.
Королева Соня доповнила свій образ лаконічними золотими сережками з червоним камінням і таким самим намистом на шиї. Зробила гарне укладання та макіяж.
Нагадаємо, що днями норвезькі монархи поділилися святковим фото, яке зробили на тлі ялинки.
Читайте також:
- Порушив мовчання: майбутній король Норвегії висловився про арешт його пасинка, якого звинувачують у насильстві
- Оце так новина: принцесі Інгрід Олександрі приписують роман із перспективним спортсменом
- Затьмарила невістку: яскрава королева Соня з'явилася на церемонії привітання президентського подружжя Фінляндії