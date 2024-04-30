У картатому жакеті та з хусткою на шиї: іспанська принцеса сходила на матч знаменитого тенісиста

Сестра короля Філіпа VI була зазнімкована фотографами під час турніру Mutua Madrid Open, який проходить у квітні на ґрунтових кортах місцевого комплексу Caja Mágica у Мадриді.

Інфанта Олена одягнена у сірий картатий жакет, капелюх зі стрічкою та шийну хустку активно вболівала за іспанського спортсмена з трибун. Вона навіть підвелася, щоб оплесками привітати спортсмена в один із періодів матчу. Принцеса доповнила свій образ сережками-вісячками, кількома золотими каблучками та численними браслетами, її світле волосся було розпущене, а на обличчі був легкий денний макіяж.

Принцеса Олена / Фото: Getty Images

Принцеса періодично потрапляє до об'єктивів фотографів. Минулого разу, нагадаємо, Олену заскочили дорогою на весілля мера Мадрида.

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