У касці і браслетах: Юлія Тимошенко показала нову світлину

Народна депутатка відвідала Київську теплоелектроцентраль № 5.

Юлія Тимошенко опублікувала на своїй сторінці у Facebook нове фото, зроблене на Київській теплоелектроцентралі № 5.

Політикиня зазнімкована у чорній водолазці та з білою каскою на голові. Її образ доповнила зачіска із випущеними спереду пасмами, макіяж з акцентом на очах та оптичні окуляри у чорній оправі.

Юлія Тимошенко / Facebook/Юлія Тимошенко

Одна рука, якою вона трималася за каску, була прикрашена браслетами. На нігтях у неї був її улюблений французький манікюр.

"Не зовсім те, про що ви подумали", - загадково підписала знімок Юлія Володимирівна.

Нагадаємо, нещодавно пані Тимошенко взяла участь у політичному телешоу. До студії вона прийшла у діловому та з елементами елегантності образі ніжного кольору.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

На політикині була блакитна сукня довжини міді з V-подібним декольте, зверху якої вона одягла жакет такого самого кольору з декоративними ґудзиками на рукавах.

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