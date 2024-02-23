У кашеміровому пальті та широких штанях: стильна Меган Маркл сходила до ресторану з дизайнеркою

Герцогиню Сассекську заскочили папараці в Беверлі-Гіллз після того, як вона сходила на обід зі своїми друзями.
42-річну Меган помітили за обідом з Клер Вейт Келлер (колишньою креативною директоркою Givenchy та авторкою її весільної сукні) в італійському ресторані Cipriani Beverly Hills.
Одягнена в розкішний ансамбль, що складається з чорної водолазки в парі з чорними штанями Ulla Johnson, доповненими розкішним кашеміровим пальтом від Max Mara, вартістю 6250 доларів, і коричневим замшевим клатчем Cesta Collective та туфлями Aquazzura, Меган з усмішкою виходила з ресторану, де на неї вже чекали фотографи.
У Меган було розпущене і накручене красивими локонами довге волосся, а на обличчі були сонцезахисні окуляри.
Декілька днів тому Меган і принц Гаррі повернулися з Канади, де вони відвідали тренувальний табір "Ігор нескорених", які відбудуться в лютому 2025 року в кількох канадських містах.
Під час візиту до Канади герцог та герцогиня також відвідували ресторан, а шефкухар поділився з журналістами своїм враженням від знайомства із Сассекськими.
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