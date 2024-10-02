У кашеміровому светрі та сережках-висячках: кронпринцеса Вікторія звернулася до підданих

Вона написала, що вже шістнадцятий рік поспіль є офіційною покровителькою компанії Cancer Foundation's Pink Ribbon, яка проходить протягом жовтня.

"Кожне зусилля має значення, і будь-яка участь та внесок необхідні для більш швидкої перемоги над раком. Разом ми змінимо ситуацію, щоб менше людей постраждали, і більше людей змогли прожити довге та здорове життя після лікування", — написала кронпринцеса Вікторія у пості.

На опублікованому портреті кронпринцеса зображена в кашеміровому светрі з короткими рукавами темно-синього кольору від Soft Goat, з рожевою стрічкою на грудях та рожевим браслетом на зап'ясті. У вухах у Вікторії були сережки-висячки з камінням, волосся зібране в низький пучок, а на обличчі денний макіяж.

Нагадаємо, нещодавно принцеса Уельська поділилася з шанувальниками радісною новиною про те, що вона завершила курс профілактичної хіміотерапії.

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