У кавовому аутфіті та яскравих туфлях: королева Ранія сходила на виставку з першою леді Італії

Королева Ранія зустрілася з першою леді Італії Лаурою Маттареллою.
Її Величність королева поділилася фотографіями і показала, як провела час із пані Лаурою.
"Куди б ви не повернули в Йорданії, ви знайдете відлуння стародавніх цивілізацій, які колись називали нашу землю домом. У нашій країні дійсно є щось для кожного туриста. Це досвід, який ви не захочете пропустити! З першою леді Італії Лаурою Маттареллою на виставці "Йорданія: Світанок християнства" в Палаццо делла Канчелерія", - написала під світлинами королева.
На виставку королева приїхала у кавовій водолазці та максіспідниці, в руках тримала невелику сумку, підібрану до тону її образу, а взута була у жовті туфлі-човники. Ранія доповнила свій образ сережками-висячками, кількома золотими браслетами, зробила виразний макіяж і зібрала волосся у високий хвіст, накручений хвилями.
Перша леді Італії одягла рожевий костюм, в руках тримала відповідну сумку і була взута в туфлі на стійких підборах.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що королева Ранія поділилася радісною новиною про те, що скоро стане бабусею вдруге.
Читайте також:
- Милі кадри: королева Ранія показала, як знімали їхній сімейний фотосет
- У ніжному образі та з красивою зачіскою: королева Ранія з'явилася на публіці
- Це був її перший Zoom: королева Ранія взяла маленьку онучку на ділову зустріч