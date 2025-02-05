У кавовому аутфіті та яскравих туфлях: королева Ранія сходила на виставку з першою леді Італії

Її Величність королева поділилася фотографіями і показала, як провела час із пані Лаурою.

"Куди б ви не повернули в Йорданії, ви знайдете відлуння стародавніх цивілізацій, які колись називали нашу землю домом. У нашій країні дійсно є щось для кожного туриста. Це досвід, який ви не захочете пропустити! З першою леді Італії Лаурою Маттареллою на виставці "Йорданія: Світанок християнства" в Палаццо делла Канчелерія", - написала під світлинами королева.

Королева Ранія та Лаура Маттарелла / Фото: Instagram королеви Ранії

На виставку королева приїхала у кавовій водолазці та максіспідниці, в руках тримала невелику сумку, підібрану до тону її образу, а взута була у жовті туфлі-човники. Ранія доповнила свій образ сережками-висячками, кількома золотими браслетами, зробила виразний макіяж і зібрала волосся у високий хвіст, накручений хвилями.

Королева Ранія / Фото: Instagram королеви Ранії

Перша леді Італії одягла рожевий костюм, в руках тримала відповідну сумку і була взута в туфлі на стійких підборах.

Королева Ранія та Лаура Маттарелла / Фото: Instagram королеви Ранії

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що королева Ранія поділилася радісною новиною про те, що скоро стане бабусею вдруге.

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