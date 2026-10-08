У кавовому штанному костюмі: стильний вихід княгині Шарлін на спортивний захід

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

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Приводом для візиту стала презентація сезону 2026–2027 років та обговорення важливих змагань для національної збірної Монако з регбі.

Княгиня з радістю повідомила гравців, що команда пройшла кваліфікацію на IV Європейські ігри. Вони пройдуть у Стамбулі у червні наступного року та зберуть близько 7500 спортсменів із 50 країн, які змагатимуться приблизно у тридцяти видах спорту.

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Завдяки ініціативі та підтримці княгині Шарлін регбі в Монако продовжує розвиватися, досягнувши важливого історичного рубежу.

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Княгиня тепло привітала всіх гравців та членів тренерського штабу, чиї зусилля, цілеспрямованість та самовіддача дозволили досягти цього виняткового результату.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

На зустріч Шарлін приїхала в кавовому штанному костюмі, який вона доповнила білою блузкою та бежевими гостроносими туфлями-човниками на підборах. Волосся княгині було розпущене, на обличчі легкий макіяж та окуляри — аксесуар, з яким Шарлін раніше не з'являлася на публіці.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Раніше княгиня Шарлін взяла участь у традиційному запаленні вогнів на площі Казино, де також з'явилася у штанному костюмі.

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