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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У кавовому штанному костюмі: стильний вихід княгині Шарлін на спортивний захід

Княгиня Шарлін, як президентка Федерації регбі Монако, у супроводі свого брата Гарета Вітстока відвідала готель Monte-Carlo Bay.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Княгиня Шарлін

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Приводом для візиту стала презентація сезону 2026–2027 років та обговорення важливих змагань для національної збірної Монако з регбі.

Княгиня з радістю повідомила гравців, що команда пройшла кваліфікацію на IV Європейські ігри. Вони пройдуть у Стамбулі у червні наступного року та зберуть близько 7500 спортсменів із 50 країн, які змагатимуться приблизно у тридцяти видах спорту.

Завдяки ініціативі та підтримці княгині Шарлін регбі в Монако продовжує розвиватися, досягнувши важливого історичного рубежу.

Княгиня тепло привітала всіх гравців та членів тренерського штабу, чиї зусилля, цілеспрямованість та самовіддача дозволили досягти цього виняткового результату.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

На зустріч Шарлін приїхала в кавовому штанному костюмі, який вона доповнила білою блузкою та бежевими гостроносими туфлями-човниками на підборах. Волосся княгині було розпущене, на обличчі легкий макіяж та окуляри — аксесуар, з яким Шарлін раніше не з'являлася на публіці.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Раніше княгиня Шарлін взяла участь у традиційному запаленні вогнів на площі Казино, де також з'явилася у штанному костюмі.

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