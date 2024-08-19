У кедах і жакеті кольорі індиго: Камала Гарріс у передвиборчому турі

Політикиня змінила туфлі на кеди.
Кандидатка у президенти США від Демократичної партії, віцепрезидентка Камала Харріс продовжує свій передвиборчий тур. Цього разу вона відвідала Піттсбург.
Для цієї поїздки Камала обрала жакет кольору індиго, чорний топ і чорні прямі штани. Вбрання вона скомбінувала зі зручними кедами на товстій гумовій підошві, у яких інколи її можна побачити.
Політикиня зробила укладання з локонами, макіяж із помадою шоколадного відтінку, вуха прикрасила сережками-цвяшками з різнокольоровим камінням, шию – намистом із камінням, а руки – каблучками. До лацкану жакета вона прикріпила брошку у вигляді американського прапора.
Нагадаємо, Камала Гарріс виступили перед прихильниками на заході у Громадському коледжі Принца Джорджа у Ларго. Вона з'явилася там у бежевому штанному костюмі, чорному топі і чорних туфлях-човниках.
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