У кедах та яскравому твідовому жакеті: стильна королева Летиція на концерті в Мадриді

6 травня королева Іспанії Летиція відвідала концерт Emocion Arte, що відбувся у Королівському театрі Мадрида. Цей захід сприяє просвіті молоді в галузі емоційного благополуччя та выдбудеться в межах премії Фонду принцеси Жирони.

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

Летиція одягла на концерт білі штани зі стрілками, довжиною до кісточок, а також білий топ та кеди від MUthebrand. Яскравим акцентом цього вбрання став її подовжений твідовий жакет від MANGO малинового кольору.

Також візажисти зробили королеві трендовий макіяж з бордовими тінями на очах, а стилісти по волоссю уклали його у стильну зачіску з проділом.

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

Але чому на такий важливий захід вона прийшла у кедах? Як виявилося, королева травмувала палець на нозі, тому не змогла одягнути елегантні туфлі.

Ця поява Її Величності на публіці відбулася буквально через день після того, як вона прийшла публічно підтримати чоловіка-монарха на важливому святі — 40-річчі від дня, як Філіп VI склав присягу прапору країни. Жінка одягла на цю подію небесно-блакитний костюм, який включав жакет на чорних ґудзиках та прямі вільні штани. Поєднала вона його з чорним топом, сумкою Hugo Boss та гостроносими туфлями на низьких підборах.

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

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