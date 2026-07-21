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У кедах і сорочці з "єпископськими" рукавами: Олена Зеленська продемонструвала стильний лук під час робочої поїздки
Перша леді України гармонійно поєднала у своєму аутфіті класичні речі зі зручним взуттям.
Олена Зеленська зустрілася з великою названою родиною на Київщині і передала їй ключі від нового дому, зведеного у межах проєкту Фундації першої леді «Адреса дитинства».
Там дружина президента з’явилася у стильному образі smart casual. На ній була біла сорочка вільного крою з контрастним чорним кантом на комірі, планці та великій нагрудній кишені. Річ також мала «єпископські» рукави з широкими манжетами.
Верх Олена скомбінувала з широкими чорними штанями із завищеною талією і з білими шкіряними кедами з контрастними зеленими смужками, які додали вбранню спортивної легкості та зробили його ідеальним для насиченого робочого дня.
Перша леді волосся уклала у легкі локони з боковим проділом і зробила макіяж у ніжних відтінках. У вухах у неї були лаконічні золоті сережки-кільця.
У цьому луку Зеленська також відвідала чотири локації Фестивалю здорового харчування на Київщині. Тільки замість кедів вона була взута у чорні гостроносі туфлі.
Нагадаємо, Олена Зеленська в елегантному білому жакеті й сонцезахисних окулярах взяла участь в урочистих заходах.