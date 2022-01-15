У кейп-пальті та перлах: кронпринцеса Мері віддала шану покійному королю Данії

У кейп-пальті та перлах: кронпринцеса Мері віддала шану покійному королю Данії

Покладання вінків було організовано з нагоди 50-річчя від дня смерті монарха, який помер 14 січня 1972 року.

Данська кронпринцеса Мері — майбутня королева-консорт, відвідала разом з сім'єю могилу короля Фредеріка IX, батька королеви Маргрете, яка нині править, та дідуся свого чоловіка. Вони поклали вінки у Роскіллі, де похований король.

Данська кронпринцеса Мері / Getty Images

Для свого виходу Мері одягла ансамбль у бежево-білих тонах, поєднавши кейп-пальто, бежеву сукню міді, рукавички та туфлі-човники. Шию кронпринцеси прикрашали велике перлинне намисто, а голову - елегантний капелюшок-пігулка з ніжним декором. Завершили образ, медаль на пальті, сережки та макіяж.

Данська кронпринцеса Мері / Getty Images

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