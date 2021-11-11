У кейп-пальті та сріблястих човниках: красива королева Максима показала новий лук

Король та королева Нідерландів продовжують свій державний візит до Норвегії.

Сьогодні король Віллем-Олександр та королева Максима спільно з норвезькою кронпарою кронпринцем Гоконом та кронпринцесою Метте-Марит відвідали електростанцію Brattorkaia у Тронгеймі.

Королева Максима та король Віллем-Олександр, кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / Getty Images

Ми із задоволенням розглядаємо нові образи Її Величності Максими, яка, як завжди, мала приголомшливий вигляд цього дня. На ній було бузкове вбрання поверх якого було накинуто кейп-пальто дуже гарного кольору. В тон аутфіта Максима підібрала сумочку кольору баклажан, сріблясті туфлі-човники, рукавички та хустку, яка була зав'язана на шиї. Квіткові сережки-кліпси були у вухах королеви, волосся вона зібрала в зачіску і зробила макіяж.

Королева Максима та король Віллем-Олександр, кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / Getty Images

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Кронпринцеса Метте-Марит була в білій сукні поверх якої була синя жилетка. Вбрання чудово гармоніювало з бежевими туфлями-човниками на підборах і бордовим клатчем-конвертом. Біляве волосся принцеси було укладено локонами, а завершував образ легкий макіяж.

Чоловіки були традиційно в костюмах, а кронпринц Гокон ще й у пальті. Днем раніше Максима та Віллем-Олександр зустрічалися з королем Норвегії Гаральдом V та його дружиною королевою Сонею.

Королева Максима та король Віллем-Олександр з королевою Сонею та королем Гаральдом V / Getty Images

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