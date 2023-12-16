У кейп-пальті та з букетом троянд: гарна королева Бельгії Матильда відвідала виставку з чоловіком

15 грудня король Бельгії Філіп та королева Матильда відвідали виставку Rose, Rose, Rose à mes yeux, яка відбулася у музеї Mu.ZEE в Остенді.

Захід був приурочений до 75-річчя від дня смерті знаменитого бельгійського художника та гравера Джеймса Енсора, оскільки віддаючи шану митцю, в країні щорічно проводиться сезон виставок та інших заходів, присвячених його творчості.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

На заході Її Величність з'явилася у вбранні в пастельних тонах, у якому поєднала досить просту сукню з короткими рукавами та кейп-пальтом. Лук королеви Матильди був у зеленому відтінку.

Доповнювали її вбрання бежеві туфлі на високих підборах, а також лаконічний клатч й золоті прикраси: годинник, сережки та кілька браслетів. Макіяж та укладання у неї були традиційно простими та без особливих акцентів.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

Що стосується вибору верхнього одягу, то кейп-пальто — один із найулюбленіших видів вбрань серед королівських осіб. Нещодавно Матильда теж з'являлася на черговому заході в смарагдовому костюмі та кейпі.

Король і королева Бельгії з президентським подружжям Німеччини / Фото: Getty Images

Також кейпи любить і принцеса Уельська, адже минулого місяця вийшла у світ у червоному вбранні. На церемонії вітання президента Південної Кореї вона справила враження і стала однією з персон світської хроніки, що найбільш обговорювалися, оскільки мала просто надзвичайний вигляд.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Getty Images

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