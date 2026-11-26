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У кейп-пальті та з гарним укладанням: королева Максима відвідала різдвяний концерт
Королева Нідерландів була присутня на Різдвяному музичному галаконцерті в центрі "Кунстлінія" в Алмері.
Королева Максима як почесна голова фонду Méér Muziek in de Klas, була присутня на записі різдвяного музичного галаконцерту 2026 року в Kunstlinie в Алмері. На ньому виступали юні таланти та найбільший шкільний оркестр Нідерландів.
Її Величність була одягнена в ефектний монохромний ансамбль у глибокій винно-бордовій кольоровій гамі. На ній було кейппальто з вовни без коміра та застібок, топ темного бордового кольору з асиметричним драпуванням по вирізі та широкі прямі штани в тон.
Мініатюрний жорсткий клатч округлої форми з гладкої бордової шкіри з фігурною золотистою ручкою-дужкою в основі та бордові шкіряні туфлі-човники з гострим миском у тон всьому ансамблю доповнювали образ.
Світле волосся королеви було укладене м'якими об'ємними хвилями на бічний проділ, у вухах були діамантові сережки, а на зап'ястях кілька тонких браслетів.
Днем раніше з чоловіком королем Віллемом-Олександром та свекрухою принцесою Беатрікс Максима відвідала церемонію вручення премії Еразма 2026 в Амстердамі.