Королева Максима / © Getty Images

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Королева Максима як почесна голова фонду Méér Muziek in de Klas, була присутня на записі різдвяного музичного галаконцерту 2026 року в Kunstlinie в Алмері. На ньому виступали юні таланти та найбільший шкільний оркестр Нідерландів.

Її Величність була одягнена в ефектний монохромний ансамбль у глибокій винно-бордовій кольоровій гамі. На ній було кейппальто з вовни без коміра та застібок, топ темного бордового кольору з асиметричним драпуванням по вирізі та широкі прямі штани в тон.

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Королева Максима / © Getty Images

Мініатюрний жорсткий клатч округлої форми з гладкої бордової шкіри з фігурною золотистою ручкою-дужкою в основі та бордові шкіряні туфлі-човники з гострим миском у тон всьому ансамблю доповнювали образ.

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Світле волосся королеви було укладене м'якими об'ємними хвилями на бічний проділ, у вухах були діамантові сережки, а на зап'ястях кілька тонких браслетів.

Королева Максима на концерті / © Getty Images

Днем раніше з чоловіком королем Віллемом-Олександром та свекрухою принцесою Беатрікс Максима відвідала церемонію вручення премії Еразма 2026 в Амстердамі.

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