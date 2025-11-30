- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 83
- Час на прочитання
- 1 хв
У кейп-туніці та широких штанях: княгиня Шарлін провела важливий захід для дітей
Княгиня Монако Шарлін взяла участь в акції боротьби з утопленням разом із більш ніж двома сотнями школярів князівства.
Щоб допомогти у боротьбі з цією проблемою, Фонд княгині Монако Шарлін цієї п’ятниці провів день поінформованості у Грімальді-форумі, де були присутні 316 учнів першокласників.
Дружина князя Альбера II провела для дітей семінари, покликані розповісти їм про водні небезпеки та розпізнавати їх, познайомити з рятувальним обладнанням та навчити основним методам порятунку.
Цього разу Шарлін з’явилася на публіці в кейптуніці Astoria з шерсті та кашеміру від Max Mara, вартістю 960 євро виконаній у бордовому кольорі та підкреслила талію шкіряним широким ременем.
Під туніку Шарлін одягла білу сорочку і доповнила лук темними джинсами-кльош зі стрілками та взула туфлі-човники Manolo Blahnik. Княгиня зібрала волосся в низьку зачіску, зробила легкий макіяж і одягла сережки з маленькими діамантами.
Нагадаємо, пізніше княжа пара разом з дітьми запалили ялинку в Монако і поділилися гарним відео.