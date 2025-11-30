ТСН у соціальних мережах

Суспільство
83
1 хв

У кейп-туніці та широких штанях: княгиня Шарлін провела важливий захід для дітей

Княгиня Монако Шарлін взяла участь в акції боротьби з утопленням разом із більш ніж двома сотнями школярів князівства.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлін

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Щоб допомогти у боротьбі з цією проблемою, Фонд княгині Монако Шарлін цієї п’ятниці провів день поінформованості у Грімальді-форумі, де були присутні 316 учнів першокласників.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Дружина князя Альбера II провела для дітей семінари, покликані розповісти їм про водні небезпеки та розпізнавати їх, познайомити з рятувальним обладнанням та навчити основним методам порятунку.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Цього разу Шарлін з’явилася на публіці в кейптуніці Astoria з шерсті та кашеміру від Max Mara, вартістю 960 євро виконаній у бордовому кольорі та підкреслила талію шкіряним широким ременем.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Під туніку Шарлін одягла білу сорочку і доповнила лук темними джинсами-кльош зі стрілками та взула туфлі-човники Manolo Blahnik. Княгиня зібрала волосся в низьку зачіску, зробила легкий макіяж і одягла сережки з маленькими діамантами.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Нагадаємо, пізніше княжа пара разом з дітьми запалили ялинку в Монако і поділилися гарним відео.

83
