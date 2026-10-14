У кейпі, розшитому стразами, та з яскравим макіяжем: королева Матильда вразила образом на прийомі

Королева Матильда / © Getty Images

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На державній вечері, влаштованій президентом Токаєвим на честь короля Філіпа та королеви Матильди Бельгійських, тіар не було, але, правду кажучи, королеві вона і не була потрібна.

Матильда мала дуже ефектний вигляд у червоному костюмі з яскравою кейпнакидкою від Elie Saab з колекції осінь-зима 2025-2026, прикрашеною паєтками та стразами, до якої вона просто додала казахські сережки бренду Saltanat.

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Королева Матильда / © Getty Images

Це була офіційна державна вечеря, а не галавечір. Різниця полягає в тому, що він набагато менш формальний, ніж державний бенкет: немає національних гімнів, немає промов і немає тіари.

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Аксесуари королеви також допомогли підкреслити образ. Вона одягла бордові туфлі Christian Dior і взяла маленьку, блискучу червону вечірню сумочку. Хоча королева не одягла тіару, вона обрала дуже оригінальну зачіску, створену її довіреним стилістом, залишивши обличчя та шию відкритими, щоб підкреслити інші ключові елементи образу.

Нагадаємо, королева Матильда в Казахстані також з'явилася у спідничному костюмі кольору пудри від Natan, коли відвідала з королем Філіпом Національний музей Казахстану.

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

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