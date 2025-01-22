У кейппальті кольору бургунді і на шпильках: вагітна Тіффані Трамп влаштувала з чоловіком фотосет у Білому домі

Президент США Дональд Трамп після інавгурації переїхав із родиною до Білого дому. Його менша донька вже встигла пофотографуватися там.

Тіффані Трамп опублікувала в Instagram Stories знімки свого нового образу. Імровізований фотосет вона влаштувала у Білому домі та на його території, куди вони заїхали разом із родиною після інавгурації Трампа.

Тіффані Трамп і Майкл Буглос / Фото: Instagram Тіффані Трамп

Тіффані Трамп і Майкл Буглос / Фото: Instagram Тіффані Трамп

Тіф мала ефектний і стильний вигляд. На ній було кейппальто кольору бургунді з поясом на талії, з-під якого було помітне чорне вбрання.

Тіффані Трамп / Фото: Instagram Тіффані Трамп

Тіффані Трамп / Фото: Instagram Тіффані Трамп

Аутфіт дівчина доповнила чорними оперними рукавичками і чорними шкіряними чоботами на шпильках. У неї була красива зачіска з локонами і виразний макіяж.

Тіффані Трамп / Фото: Instagram Тіффані Трамп

На деяких світлинах Тіффані позує разом зі своїм чоловіком – мільярдером із Нігерії Майклом Буглосом.

Майкл Буглос і Тіффані Трамп / Фото: Instagram Тіффані Трамп

У цьому самому образі Тіффані також побувала разом із батьком- президентом і родиною на службі у Вашингтонському національному соборі.

Тіффані Трамп із родиною / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Тіффані Трамп на інавгураційному балу станцювала у сіро-бежевій сукні максі з декольте у формі серця та оголеною лінією плечей. Ліф і рукави вбрання були розшиті блискітками і лелітками.

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